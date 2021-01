Cette expression date du XIIIe siècle sous la forme « qui bon chien veut tuer, la raige li met seure ». Par extension, elle s’applique à toute situation où quelqu’un invente des torts, des défauts à quelqu’un ou à une chose dont il veut se débarrasser.

Comme dit un proverbe français, qui veut noyer son chien l’accuse de la rage. Une énième campagne est entrain d’être menée contre la ministre du commerce. Suivez- moi.



Hier c’étaient les envieux , aujourd’hui ce sont des criminels sans foi ni loi , qui sont derrière cette infamie.

La ministre a pris des mesures rigoureuses depuis son accession à ce ministère qu’elle connaît mieux que quiconque,pour l’avoir déjà occupée.

Après une rencontre avec les commerçants hier et la saisie de plusieurs tonnes de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques périmées auparavant .

La ministre prend l’engagement de tout faire pour enrayer des rayons de ses épiceries et de ses pharmacies de la mort , tous les produits qui continuent de faire des ravages dans nos populations.

Mais aussi à ne vendre qu’avec les prix homologués et reconnus par l’état.

Ainsi, ceux qui inventent des torts,sentant leur macabre commerce dévoilé se muent en victimes et crient à l’injustice disent ils en utilisant tous les moyens en leur possession pour ternir l’image de la ministre.

Cette campagne menée par ses commerçants et relayés par leurs proches pour faire oublier leurs méfaits croissants à l’endroit de leurs concitoyens et le faire endosser par la ministre.

Que notre peuple sache que son ennemi principal sont ses courtiers de la mort qui ne lésinent sur aucun moyen pour parvenir à leur fin.

Ils vendent des produits périmées qui ne font qu’aggraver la santé déjà précaire de nos citoyens.

Quand on s’attaque à eux , ils crient à l’infamie.

Justice doit être rendue à notre peuple en punissant sévèrement ses criminels qui circulent librement sous le couvert « d’honnêtes commerçants »..

L’état doit prendre des mesures énergiques en vue d’assainir définitivement notre pays de ses colporteurs du malheur.

Nous en appelons au président de la république pour diligenter directement cette opération de nettoyage pour la sécurité sanitaire dans notre pays.

Source: Mohamed Yahya Haiba.