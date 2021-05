Rabat : Interdiction de tout rassemblement sur la voie publique.

Rédigé par S.K. le Mercredi 19 Mai 2021 dans l’Opinion.ma

Les autorités locales de la Wilaya de la Région de Rabat-Salé-Kénitra ont annoncé l’interdiction de tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique, en réaction à des publications circulant récemment sur les réseaux sociaux appelant à organiser une marche de protestation, dimanche prochain à Rabat.

En réaction à des publications circulant ces derniers jours sur les réseaux sociaux appelant à organiser une marche de protestation, dimanche 23 mai 2021 à 10H00, au départ de la place Bab El Had à Rabat, la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra annonce dans un communiqué l’interdiction de tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique.

Une décision prise dans le cadre « du respect des mesures visant à protéger la santé des citoyennes et des citoyens et à assurer leur sécurité et compte tenu des impacts négatifs des rassemblements sur la voie publique sur la situation épidémiologique », lit-on dans le communiqué, publié ce mercredi.

Selon la même source, les autorités de la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra réaffirment leur ferme détermination quant à la mise en œuvre de la décision d’interdiction et de lutte contre tous les comportements qui pourraient résulter d’actes contrevenant à cette décision.