Réaction du Pr Gourmo Lô suite aux propos du Premier ministre

Depuid deux jours, on assiste à de nombreuses réactions sur l’action gouvernementale qui s’effectue à un rythme lent, selon le premier ministre,rompant ainsi avec la politique politicienne qui prévalait en Mauritanie depuis des années. Le professeur de droit, Lô Gourmo Abdoul qui a réagi sur sur sa page Facebook lui donne raison mais…



« Le Premier Ministre rend responsable l’administration pour la lenteur d’exécution du programme du Président de la République. Sur cette question précise, la Mauritanie entière lui donnera raison : l’administration publique est la cause directe des maux auxquels les 4 millions de personnes de ce pays sont individuellement et quotidiennement confrontés. Cette administration est une aberration et un cauchemar. Elle ne résout pas les problèmes. Elle les créée, les provoque, les amplifie. Elle est une entité vivante, dédiée à la mort de ce pays, qu’elle divise, qu’elle opprime et auquel elle ferme toutes les portes de tout espoir. Elle est l’antithèse de notre projet national. Elle est l’horizon des événements de notre raison d’être collective. Le trou noir de toutes nos ambitions. Mais elle est entre les mains de qui? » , a écrit le professeur de droit Lô Gourmo Abdoul sur sa page Facebook.