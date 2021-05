Recevant une délégation du Hamas, Biram salue leur esprit de sacrifice.

Biram Dah Abeid a loué les sacrifices consentis par le peuple palestinien et l’unité des mouvements face aux attaques ignobles de l’Etat sioniste. Le député et président du mouvement IRA-Mauritanie s’exprimait, ce samedi 22 mai devant une délégation de Hamas, venue le remercier pour sa « prise de position en faveur des palestiniens ».

IRA-Mauritanie avait pour la circonstance mobilisé en nombre ses militants arborant les écharpes à l’effigie de la Palestine, à son siège d’îlot K.

Le leader abolitionniste à mis en exergue le courage des palestiniens face à l’oppression de l’Etat d’Israël.

En réponse à Biram, la délégation s’est réjouie du soutien de toute la Mauritanie. « Tant que le peuple palestinien sent la mobilisation de ses composantes et des peuples épris de justice en sa faveur, il ne va jamais faiblir » , a affirmé Dr Sami Abu Zuhri, porte-parole officiel de l’organisation qui dirige la Bande de Gaza.

Il a estimé que l’Etat d’Israël est faible car il n’a pu vaincre de petits groupes dans la bande de Gaza.

Après les échanges de discours et des entretiens entre les deux délégations, il a été procédé à des échanges de présents. Un diplôme de remerciements a été offert aux palestiniens. Ces derniers, à leur tour, ont donné des écharpes à l’effigie et symbole de la lutte des palestiniens au leader abolitionniste. Ce lot sera distribué aux mouvements de jeunes et d’étudiants qui, lors de leur rencontre à Dakar avec Biram, avaient manifesté leur soutien aux palestiniens.

lecalame