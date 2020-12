Relations Maroc-États-Unis- Youssef Amrani : «la proclamation américaine vient dans son essence confirmer les sillages d’une conscience internationale»

Rédigé par La rédaction avec MAP le Dimanche 20 Décembre 2020 VIA lopinion.ma

L’histoire a toujours raison de ceux qui la travestie. Les reconnaissances internationales de la marocanité du Sahara traduisent l’ascendant exponentiel et irréversible d’une dynamique de droit, de cohérence et de justesse qui plonge plus profondément dans l’isolement et la pénombre les «marketeurs de la division».

Telles ont été les positions exprimées et argumentées par l’Ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, M. Youssef Amrani, dans une interview exclusive à la prestigieuse chaine de télévision publique sud-africaine «South Africain Broadcasting corporation» (SABC) sur la valeur, le sens et les implications profondes de la proclamation américaine reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces sahariennes.

Le diplomate a décliné pendant près d’une demi-heure d’antenne ce qu’il qualifie non seulement de «percée historique» mais également de «synergie diplomatique qui cimente à l’échelle internationale les légitimités d’un Maroc uni et fédéré dans la protection et la préservation de son intégrité territoriale».

«Les sons de cloche de la communauté internationale retentissent de plus en plus haut et fort pour faire échos aux vérités immaculées et incontestables d’une marocanité pleine et entière du Sahara. Plus qu’une reconnaissance de souveraineté formelle, univoque et explicite, la proclamation américaine vient dans son essence confirmer les sillages d’une conscience internationale qui exprime d’une façon agissante et volontariste le soutien indéfectible apporté à la pertinence d’une approche marocaine n’ayant jamais dévié de la légalité internationale», soutient-il.

Relations Maroc-États-Unis

Faisant constater que les États Unis et le Maroc ont une histoire entrecroisée d’amitié, de confiance et de coopération et que le caractère stratégique du partenariat qui lie les deux pays présageait de l’éminence de cette prise de décision américaine, M. Amrani a expliqué que depuis plusieurs années, les différentes administrations US ont toujours fait montre d’une sensibilité politique expressément positive et d’un soutien éminemment affirmé à l’endroit du Maroc et de son Plan d’autonomie présenté en 2007. «La proclamation américaine vient couronner les convergences diplomatiques fortes et structurelles entre nos deux pays, et ce dans la compréhension mutuelle et le strict respect de la légalité internationale», retient-il.

L’Ambassadeur a poursuivi que la proclamation américaine transcende dans ses implications le cadre exclusivement bilatéral, arguant que «les Etats-Unis en tant que grande puissance, membre permanant du Conseil de Sécurité et Pen Holder des résolutions onusiennes sur le Sahara marocain ont un rôle déterminant sur l’échiquier international. Les corridors diplomatiques qui convergent au sein du Conseil de Sécurité, seul organe qui traite d’une manière exclusive du différend régional crée autour du Sahara marocain, puiseront inévitablement un élan renouvelé et des orientations précisées de ce tournant historique». «La reconnaissance formelle de la souveraineté du Maroc par les États Unis est donc source de satisfaction supplémentaire et particulière pour notre diplomatie tout comme elle l’est pour la nation marocaine», note-t-il.