Remise des lettres d’engagement aux ministres et commissaires nouvellement nommés

Nouakchott, 28/05/2021

Le Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal Messaoud, a présidé, vendredi à la Primature, un séminaire à l’intention des ministres et commissaires, nouvellement nommés en vertu du remaniement ministériel effectué le 26 mai 2021.

Introduisant la rencontre, le Premier ministre a félicité les intéressés pour la confiance placée en eux par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et leur souhaitant plein succès dans leurs nouvelles missions.

Le Premier ministre a, également, donné aux nouveaux ministres et commissaires certaines orientations de nature à faciliter l’accomplissement de leurs missions.

« Vous devrez, en premier lieu, accentuer votre action sur les références essentielles de l’action du gouvernement, suivant la vision stratégique contenues dans le programme électoral du Président de la République, et reprise dans la déclaration de politique du gouvernement, à travers des stratégies et plans d’action sectoriels, lettres d’engagement ministériel et stratégie de croissance accélérée et de la prospérité partagée », a souligné le Premier ministre.

Il a mis, également, l’accent sur la nécessité d’impulser le rythme d’exécution des projets et programmes gouvernementaux tracés et de poursuivre les réformes structurelles et organisationnelles nécessaires pour affiner le travail et rehausser le rendement de l’administration, en réponse aux aspirations urgentes au profit des citoyens ; aspirations au cœur des engagements de Son Excellence le Président de la République.

« Vous êtes appelés à exercer le travail suivant l’esprit d’équipe ; une équipe cohérente et solidaire, d’incarner la tradition de la concertation et de faire preuve de responsabilité et de sérieux dans le respect des textes et procédures approuvés», a encore insisté le Premier ministre.

La rencontre a donné lieu, également, à la remise des lettres d’engagement aux ministres et commissaires ainsi que les documents de références de l’action du gouvernement.

Des membres du cabinet du Premier ministre ont présenté aux ministres et commissaires des exposés sur les exigences de l’action gouvernementale, le processus de préparation des textes juridiques et les résultats des visites effectuées par le Premier ministre dans les différents départements ministériels aux mois d’avril et mars 2021