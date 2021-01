Résultats du conseil des ministres: les commentaires

Des membres du gouvernement ont commenté, mercredi à Nouakchott, les résultats du conseil des ministres, lors d’une conférence de presse conjointe.

Il s’agit des ministres de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Technologies de l’information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Ould Salem, et de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Lemrabott Ould Benahi.

Intervenant en premier lieu, le porte-parole du gouvernement a déclaré que le conseil des ministres a examiné et adopté un projet de décret portant création et transformation de certains établissements d’enseignement secondaire, et a suivi une communication conjointe relative au renforcement de la communication publique, à travers la création de certaines structures et la réactivation d’autres.

Pour sa part, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement a indiqué que la communication qu’il a présentée devant le Conseil des Ministres propose un train de mesures tendant à renforcer l’organisation globale de la presse publique et l’amélioration de ses prestations d’information de l’opinion publique, en adoptant des approches professionnelles efficientes, basées sur la proximité, l’agilité, la transparence et la sincérité.

« Parmi ces mesures, figurent la création d’un bureau d’information à la Présidence de la République et la dynamisation de la cellule de l’information au niveau des secteurs du gouvernement dans le but d’assurer la coordination entre ceux-ci et la presse publique. Cela permettra de promouvoir davantage la politique nationale dans le domaine de la liberté de la presse, d’une part, et d’assurer le suivi et de l’évaluation des activités que fassent les responsables de communication dans ces départements », a-t-il, souligné.

Le ministre a, aussi, affirmé que la création de cette cellule d’information permettra, d’une manière générale, l’autonomisation des pôles de nos médias publics et privés pour pouvoir jouer leur rôle avec professionnalisme et compétence.

Répondant à une question relative à la baisse constatée, ces dernier temps, au niveau de la production nationale de poisson, le porte-parole du gouvernement a affirmé qu’il s’agit d’un phénomène saisonnier qui se produit depuis trente ans.

Il a souligné que l’Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) est l’unique organe spécialisé dans l’évaluation des ressources halieutiques.

A propos d’une question relative à la stratégie nationale pour l’acquisition des vaccins contre la covid-19, M. Sidi Ould Salem a précisé que les fabricants subissent une forte demande sur le produit. Cependant, la Mauritanie bénéficiera de 20% de ses besoins dans les prochains jours, et ce dans le cadre de l’initiative COVAX, coordonné par l’Alliance Gavi, sous l’égide de l’organisation mondiale de la santé.