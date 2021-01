Retour au calme à Siliana après des émeutes nocturnes

Le calme est revenu tard hier soir dans la ville de Siliana, après des actes de rébellion entre un certain nombre de jeunes et des

unités de sécurité dans plusieurs rues de la ville.



Les zones les plus agitées ont compté la rue Abdessattar Dridi et les Cité Ennozha et Mongi Selim.



Les «manifestants» ont incendié des pneus en caoutchouc et jeté des pierres sur les unités de sécurité, les forçant à utiliser des

gaz lacrymogènes

Il est à noter qu’un groupe de jeunes hommes a tenté de prendre d’assaut la maison de la police municipale.

Il faut rappeler qu’un agent de la police municipale a agressé un berger vendredi dernier avant d’être transféré vendredi soir.

Une enquête administrative a été ouverte à son encontre.

