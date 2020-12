Retour sur Rapideinfo en 2020

L’année 2020 touche à sa fin et quelle année difficile ! La pandémie a eu un impact négatif énorme sur nous tous. Nous avons rénové le site et nous continuons à l’optimiser davantage. Tout en travaillant à domicile et en assistant virtuellement à de nombreux événements qui intéressent la vie de la nation, le Maghreb et le monde.

Revenons sur tout ce qui s’est passé à Rapideinfo en 2020!

Un an de travail à domicile

Chez Rapideinfo, nous avons des collègues dans de nombreux pays, mais la plus grande partie travaille à Nouakchott, Paris, Las Palmas, Ankara, Kentucky et Guangzhou . Dès le premier jour de l’annonce du coronavirus, nous avons commencé à travailler à domicile Ahmed, Mohamed, Dedde, Yero, Aissata et Huguette ont commencé à faire des posts ! Et, nous avons voyagé partout dans le monde – virtuellement!



Améliorations de Rapide info en 2020



En 2020, nous avons publié de nombreux articles! Voici quelques-uns des points forts:

Un flux amélioré vous donne la possibilité de partager les publications.

Nous avons accueilli une délégation de la HAPA et nous avons assurée dix couvertures médiatique pour quelques partenaires!

C'est tout pour 2020 !

Rapide info vous souhaite une bonne année remplie de santé, de joie et de réussite dans vos entreprises !