Réunion des chambres de commerce mauritanienne et ukrainienne dans le cadre du Webinaire d’affaires entre les deux pays

Nouakchott, 13/04/2021

Une réunion par visioconférence entre la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mauritanie (CCIAM) et la Chambre ukrainienne de commerce et d’industrie (UCCI) s’est tenue, aujourd’hui mardi, au Centre de formation et d’échange à distance, à Nouakchott.

La réunion vise à informer les hommes d’affaires des deux pays sur les capacités économiques et les possibilités d’investissement et à stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays, afin d’établir un partenariat économique dans les domaines du commerce, de l’agriculture, du tourisme, de la pêche, de l’énergie, des infrastructures et du gaz.

Le Président de la Chambre mauritanienne de commerce, d’industrie et d’agriculture, M. Ahmed Baba Ould Eleya, a précisé, dans une intervention à cette occasion, que, depuis sa création en 1958, la Chambre a développé et représenté les intérêts économiques des entreprises commerciales, industrielles, agricoles, halieutiques et de services auprès des autorités mauritaniennes au niveau national.

Il a souligné l’importance stratégique de la Mauritanie en tant que carrefour des routes commerciales terrestres et maritimes et en sa qualité de zone de contact entre la côte méditerranéenne, l’Afrique de l’Ouest et l’océan Atlantique, ce qui en fait un passage obligé pour le commerce et les marchandises entre les continents européen et africain.

M. Ould Eleya a ajouté que les autorités mauritaniennes, conscientes de la diversité et de la multiplicité des richesses, ont pris des mesures importantes pour promouvoir et encourager l’investissement dans le pays, notamment en améliorant le climat des affaires, en créant un conseil supérieur de l’investissement présidé par Son Excellence le Président de la République, en créant également une agence de promotion des investissements et un centre international de médiation et d’arbitrage à la Chambre de commerce mauritanienne.

La réunion virtuelle a été caractérisée par une présentation sur les capacités économiques, les opportunités d’investissement et le climat des affaires en Mauritanie, sur la révision de la loi sur l’entrepreneuriat public-privé afin d’accroître l’investissement étranger direct, en particulier dans les infrastructures, l’entente des parties pour signer un accord de coopération conjoint et la création d’un conseil d’affaires mauritano-ukrainien.

Le secrétaire général de la Chambre et des acteurs du commerce ont assisté à la réunion virtuelle.