Réunion du Comité interministériel en charge du suivi des prix.

Le Comité interministériel en charge du suivi de la situation des prix des principales denrées de première nécessité dans notre pays s’est réuni aujourd’hui, jeudi à Nouakchott.

Il est composé des ministre du commerce, de l’industrie et du tourisme; des finances; du pétrole, de l’énergie et des mines; des pêches et de l’économie maritime; du développement rural;

de l’équipement et des transports; du commissaire à la sécurité alimentaire; du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie; du délégué général à la solidarité nationale et la lutte contre l’exclusion (Taazour) en plus d’un chargé de mission à la Présidence de la République.