Revue de la presse marocaine-Agence de presse Xinhua

Par : french.china.org.cn - Mots clés : Maroc-presse

French.china.org.cn - Mis à jour le 12-01-2021

Voici les principales informations à la Une de journaux marocains parus mardi :

AL ALAM

L’achat de millions de doses de vaccin anti-Covid ne signifie pas forcément la réception de ces doses et le lancement de l’opération de vaccination, a indiqué le membre de la commission scientifique et technique sur la pandémie de Covid-19 Azeddine Ibrahimi, expliquant que l’acheminement des vaccins et la mise en place d’un plan de vaccination massive reste tributaire de la situation sur le plan international.

Si le Maroc n’a pas encore reçu les vaccins, c’est notamment en raison de la capacité de production limitée au niveau mondial car toutes les entreprises impliquées dans ce domaine ne pourront produire les dix milliards de doses nécessaires pour assurer une immunité collective.

L’ECONOMISTE

L’opérateur historique du secteur des télécoms, Maroc Telecom, lance une nouvelle marque: « Moov Africa ». Celle-ci réunit en effet les dix filiales africaines du Groupe : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Tchad et Togo. Dans ces marchés comptant plus de 70 millions de clients Mobile, Fixe et Internet, l’opérateur y ouvre une nouvelle page de son histoire. Pour affirmer cette nouvelle identité de marque, Maroc Telecom fait appel à la légende française Teddy Riner qui a prêté sa voix et son image au Groupe. Le judoka, en quête d’une 4e médaille olympique, est l’ambassadeur du Groupe depuis 2017.

AUJOURD’HUI LE MAROC

Le Raja de Casablanca s’est qualifié pour la finale de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions de football, en battant (3-0) le club égyptien d’Al Ismaily, en demi-finale retour, lundi soir au Grand stade de Marrakech. Les Rajaouis ont validé leur ticket pour la finale grâce à des buts de Mohcine Metouali (60è, s.p.), du RD Congolais Ben Malongo (67è) et de Mahmoud Benhalib (86è). Au match aller, disputé en février dernier à Ismailia, les Egyptiens s’étaient imposés par 1 but à 0. Dans l’autre demi-finale, le club saoudien d’Al Ittihad a poinçonné son billet au détriment de l’autre formation saoudienne d’Al Chabab en s’imposant 2-1 en match retour, disputé lundi dernier (2-2 à l’aller).

RISSALAT AL OUMMA

Le Maroc occupe la première position en Afrique du nord dans le classement des meilleurs pays pour le télétravail en 2021. C’est ce que révèle « Circleloop » dans son indice « Digital Nomad Index », selon lequel le Maroc est arrivé 4ème parmi les pays arabes et 72ème mondial. Dans ce classement, le Maroc a obtenu 35.59 points dans l’ensemble des facteurs allant du coût et de la vitesse Internet, jusqu’au score de l’Indice de Bonheur Mondial, en passant par le loyer mensuel d’un appartement d’une pièce. Au niveau de la région MENA, ce sont les Emirats Arabes Unis qui dominent ce classement, suivis par le Koweït et l’Arabie Saoudite. Le Bahreïn n’est que 5ème après le Maroc.

Source: Agence de presse Xinhua