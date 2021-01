Revue de la presse marocaine: informations à la Une

French.china.org.cn -

LE MATIN

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé le lancement, à compter du 28 mars 2021, d’une nouvelle route aérienne directe reliant Casablanca à Dubaï, avec trois fréquences par semaine. Les vols au départ de Casablanca seront opérés tous les mardis, jeudis et dimanches, avec une durée de vol de sept heures et demie.

Le décollage sera programmé à 20h05 (heure du Maroc) pour une arrivée à Dubaï à 06H35 (heure locale). Quant aux vols au départ de Dubaï, ils seront programmés tous les lundis, mercredis et vendredis, avec une durée de vol de huit heures, et les vols décolleront à 08h35 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca à 13h35.

L’ECONOMISTE

Depuis le 1er janvier, la nouvelle politique des prix consiste à pousser les distributeurs de tabac à appliquer un prix minimum de 22 dirhams (1 dollar = 8,9 DH) pour réguler l’accès à la cigarette. L’objectif est de déterminer les coûts de production, la marge bénéficiaire et l’enjeu fiscal de chaque marque de tabac. L’instauration de ce prix minimum à 22 dirhams induit que tous les produits en dessous de cette barrière devaient être augmentés. Cette nouvelle politique tarifaire fait suite aux recommandations de l’organisation mondiale de la santé pour lutter contre le tabagisme en agissant sur le prix.

AL MASSAE

Les Sénégalais de Teungueth ont créé la surprise aux 16es de finale de la Ligue des Champions en éliminant le Raja de Casablanca dans un Complexe Mohammed V transformé en pataugeoire par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Casablanca, mardi soir. Aujourd’hui, c’est la stupéfaction qui règne chez les supporters des Verts qui ne comprennent pas comment un stade qui a été mis à l’arrêt pendant plusieurs mois pour réfection, puisse être doté d’une pelouse sans système efficace de drainage des eaux. Après 90 minutes de foot aquatique, le Raja s’est incliné aux tirs au but (1-3).

AUJOURD’HUI LE MAROC

Le Comité de veille économique (CVE) vient de signer cinq contrats lors de sa dernière réunion qui concerne les salles de sport privées, les industries culturelles et créatives, les restaurateurs, les médias et le transport touristique. Ces contrats visent la préservation des emplois et de la trésorerie des entreprises opérant dans ces secteurs qui continuent à subir de plein fouet les effets de la crise de Covid-19. Les responsables annoncent la signature de l’avenant au contrat programme lié au secteur du tourisme qui vient acter la prorogation des mesures d’accompagnement de ce secteur jusqu’au 31 mars 2021.

