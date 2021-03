Route de l’espoir : le Président présente ses condoléances aux familles

Route de l’espoir : le Président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes de l’accident, survenu aujourd’hui, mercredi 17 mars, au PK 88.

Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République, a présenté, aujourd’hui mercredi, dans un tweet, ses sincères condoléances aux familles des victimes de l’accident, survenu aujourd’hui, mercredi 17 mars, au PK 88 de la route de l’espoir devenue une route de désespoir.

Les accidents de la circulation sont fréquents, l’axe routier reliant Boutilimit, ville située à 154 km au sud-est de la capitale Nouakchott, dans la région du Trarza, étant présenté comme les plus dangereux.

Les premiers éléments d’enquêtes de la gendarmerie estiment que cet accident qui a fait 13 victimes a été causé, selon nos radars, par « un excès de vitesse» des conducteurs.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a appelé à l’occasion de cette « douloureuse circonstance », les usagers de la route à observer toujours les règles de la sécurité routière.

Voici la traduction de ce tweet: « Nous avons appris avec consternation et grande tristesse l’accident survenu aujourd’hui sur la route Nouakchott-Boutilimit, et qui a fait plusieurs victimes.

En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes et implore Allah Le Tout Puissant d’accorder la miséricorde et le pardon aux personnes décédées et aux blessés prompt rétablissement. J’appelle tous les usagers de la route à observer constamment les règles de la sécurité routière ».