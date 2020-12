Royaume-Uni : le père de Boris Johnson dépose une demande de passeport français

« Je serai toujours un Européen », déclare Stanley Johnson à une radio française- Mourad Belhaj – 31.12.2020



London, AA / Londres

Stanley Johnson, le père du Premier ministre britannique Boris Johnson, a déposé une demande pour obtenir un passeport français, ont rapporté les médias locaux.

Boris Johnson a signé hier l’accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE, alors que la période de transition du pays hors de l’Union prend fin ce soir, après 48 ans d’adhésion. Il avait mené la campagne pour quitter l’UE lors du référendum sur le Brexit de 2016.

S’exprimant en français, Stanley Johnson, 80 ans, a déclaré à la station de radio française RTL : « Si je comprends bien, je suis français. Ma mère est née en France, sa mère était française à part entière, tout comme son grand-père. Il s’agit donc pour moi de revendiquer ce qui me revient déjà de droit. Et cela me remplit de joie ».

« Je serai toujours un Européen, cela est certain. On ne peut pas dire au peuple britannique : vous n’êtes pas des Européens. Le lien avec l’Union européenne est très important », a-t-il déclaré.

Stanley Johnson a d’abord été un ardent partisan du maintien au sein de l’Union européenne lors du référendum sur le Brexit, mais un an après le référendum qui a vu le camp du retrait l’emporter, il a insisté sur le fait qu’il ne fallait pas « jeter le bébé avec l’eau du bain ».

En octobre 2017, il a écrit : « J’étais encore prêt à affirmer que si vous vouliez changer le cap du navire, la meilleure chose à faire était certainement de rester à bord et d’essayer de prendre le contrôle du gouvernail. En d’autres termes, il faut se battre de l’intérieur pour le changement ».

Cependant, poursuit-il, un discours de l’ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qu’il a comparé à un « Federal Express » en raison de son appel à une Europe de plus en plus fédérale, l’a fait changer d’avis.

« La métaphore du train reflète mieux la réalité », a déclaré Stanley Johnson. « Le Federal Express de M. Juncker descend la voie à une vitesse de plus en plus grande dans une direction que nous ne voulons vraiment pas prendre. Même si le Royaume-Uni restait à bord, je doute que nous soyons capables de changer les aiguillages sur la voie devant nous, ou même de ralentir le train ».

En août 2020, Stanley Johnson s’est exprimé lors d’un podcast au Royaume-Uni : « Quiconque pense : « Oh, nous avons un accord de libre-échange avec l’UE, mais nous n’avons pas à nous soucier de l’harmonisation » vit au royaume imaginaire.

« Pourquoi nous proposerait-on un accord de libre-échange si nous n’appliquons pas à nos procédés de production le même type de normes que nos concurrents ? « , a-t-il conclu.

*Traduit de l’Anglais par Mourad Belhaj