Sahara : Bourita échange avec Bui Thanh Son, avant la réunion de mercredi

Par Amadou Atar -17 avril 2021- Afrik

Désormais très actif sur la scène diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu par téléphone avec son homologue vietnamien, Bui Thanh Son. Cet échange entre les deux personnalités diplomatiques, intervient à moins d’une semaine avant la réunion du Conseil de sécurité, qui sera consacrée à l’examen de la question du Sahara.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, poursuit sa campagne médiatique sur fond de bataille diplomatique contre l’Algérie. Les deux pays voisins ont des relations très tendues depuis des années, en raison de la question qui entoure le Sahara Occidental.

Ces dernières temps, le patron de la diplomatie marocaine a échangé avec plusieurs de ses homologues à travers le monde, pour redorer l’image de son pays. Il s’agit notamment des chefs de la diplomatie de l’Egypte, de l’Italie, d’Oman, de Slovénie, de Belgique, du Sénégal, de Luxembourg, de Pologne, de la France, de la Mauritanie, de l’Autriche, de la Zambie, de la Gambie, de Yémen entre autres.

Ce vendredi, Nasser Bourita a également eu un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires Étrangères du Vietnam, Bui Thanh Son. Cet échange entre les chefs de diplomaties du Maroc et du Vietnam intervient à moins d’une semaine avant la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, qui sera consacrée à l’examen de la question du Sahara Occidental, mercredi 21 avril 2021.

Le Vietnam reste l’un des rares pays au monde à reconnaître la « République arabe sahraouie démocratique » et ses relations avec le Maroc se sont nettement améliorées, depuis quelques années. Le Vietnam constitue une porte d’entrée pour les pays émergents sur le continent asiatique.

Au mois de septembre 2016, le royaume chérifien adhérait au Traité d’amitié et de coopération de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Un groupe régional courtisé par les États-Unis et l’Union Européenne. Adhésion qui avait contribué à rapprocher le Maroc et le Vietnam.