Sahara marocain : Conakry favorable à une « solution politique négociée »…

Alpha Condé, président de la République de Guinée et sa majesté le Roi Mohamed VI

CONAKRY-Les ministères des affaires étrangères marocain, Nasser Bourita et guinéen, Ibrahima Kalil Kaba se sont entretenus par visioconférence, mardi 11 mai 2021, dans le cadre de la consolidation des liens de solidarité et de coopération fraternelle, existant entre le Maroc et la Guinée, a appris Africaguinee.com.

A cette occasion, a-t-on appris, le chef de la diplomatie guinéenne, a renouvelé l’appui ferme de la Guinée, à une solution politique négociée, consensuelle et définitive du différend sur le Sahara marocain et au respect de la décision 693, adoptée au niveau des Chefs d’Etat africains.

Un communiqué publié à cet effet a indiqué que les deux ministres ont eu un large échange de vues sur les relations bilatérales, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Dans leurs discussions, les deux ministres se sont félicités de l’excellence des relations entre les deux pays, touchant à tous les aspects de coopération, notamment les mines, l’agriculture, la pêche, le transport aérien et maritime, l’habitat, l’eau et l’électricité, l’agroalimentaire, les banques, l’assainissement et le domaine du culte.

Africaguinee