Sahara occidental: 5 points pour comprendre ce conflit

Ce territoire de près de 270 000 kilomètres carrés principalement de sable et peu peuplé fait l’objet d’un différend territorial qui remonte aux années 70 du siècle dernier. En 1991, une trêve négociée par l’ONU a mis fin à 16 ans de violence entre le Maroc et le Front Polisario, qui défend l’indépendance de ce territoire.

1. Le conflit du Sahara refait surface

Le Sahara occidental est considérée comme l’un des grands conflits ignorés. Cependant, deux événements de 2020 se sont produits qui l’ont remis sur la table.

Premièrement, en novembre de cette année, la tension monte entre le Maroc et le Front Polisario – le mouvement de libération nationale sahraoui – est revenu dans la région, après l’incursion à tort ou à raison du Maroc d’un poste frontalier démilitarisé.

Secundo, début décembre, le président américain Donald Trump signe une déclaration reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Les origines de ce conflit et les enjeux des derniers événements mettent l’huile sur le feu.

Avec 266 000 kilomètres carrés, le Sahara occidental est relativement vaste, mais seulement un peu plus d’un demi-million de personnes vit sur ses terres désertes.

Cependant, il possède des grandes réserves de phosphate et l’une des zones de pêche les plus riches du monde.

2. Revendications territoriales et autodétermination

Traditionnellement peuplé de tribus arabo-berbères, le Sahara occidental a été colonisé par l’Espagne en 1884 et 50 ans plus tard, en 1934, il a été converti en une province espagnole, appelée Sahara espagnol, jusqu’à ce que l’ONU demande la décolonisation du territoire en 1965.

A cette époque, les revendications du royaume du Maroc, devenu indépendant en 1959, pesaient déjà sur le Sahara occidental, mais revendiquaient le territoire comme sien depuis des siècles, ainsi que la Mauritanie.

Mais un mouvement d’indépendance a également commencé au Sahara Occidental même, avec la création, en 1973, du Front Polisario.

En 1974, l’Espagne a annoncé son intention d’accorder une plus grande autonomie aux Sahraouis et elle a proposé d’organiser un référendum sur l’indépendance un an plus tard.

Cependant, l’Espagne s’est retirée en 1975 sans avoir organisé un tel référendum et le Maroc a annexé le Sahara occidental et il a encouragé des milliers de Marocains à s’y installer.

En novembre 1975, 350 000 Marocains ont traversé la frontière lors de la Marche verte pour faire pression sur la revendication du royaume.

Le Front Polisario, qui à partir de ce moment a mené une résistance contre les forces marocaines qui durerait 16 ans, a proclamé la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en février 1976, avec le soutien d’alliés comme l’Algérie.

La Mauritanie épuisée par une par laquelle elle n’était ni préparée ni concernée a abandonné ses revendications territoriales en 1979.

3. Années de Guerre

Dans sa lutte contre les forces marocaines, le Polisario a d’abord pris les devants, avant de devoir battre en retraite à l’intérieur du territoire.

Au cours des années 1980, le Maroc a construit une série de murs concentriques dans le désert, principalement en sable, pour garder les combattants du mouvement hors du territoire où il avait établi le contrôle.

La ligne défensive la plus visible s’étend sur 2700 kilomètres, encerclant 80% du Sahara occidental désormais sous contrôle marocain.

Ce mur est fortifié de barbelés et de tranchées et il forme l’un des plus grands champs de mines au monde.

La RASD ne contrôle que 20% du territoire, principalement un désert vide.

Les combats ont duré jusqu’en 1991, lorsque l’ONU a négocié une trêve prévoyant la tenue d’un référendum.

La tension entre le Maroc et le Polisario a été réactivée en novembre dernier après l’incursion des troupes marocaines au poste frontalier de Guerguerat, une zone démilitarisée qui sépare la Mauritanie des zones contrôlées par le Maroc.

L’incursion a conduit le Front Polisario à considérer que le Maroc avait rompu l’accord de cessez-le-feu signé en 1991 et déclaré l’état de guerre sur tout le territoire.

Depuis, le Polisario assure qu’il a attaqué quotidiennement les positions de l’armée marocaine le long du mur de séparation qu’il a construit dans le désert, et qu’il a causé des pertes mortelles à l’ennemi, ce que le Maroc continue de nier.

Les affirmations des deux prétendants ne peuvent être confirmées ou démenties par des sources indépendantes, car les deux parties empêchent l’accès à la zone de conflit.

Le différend empoisonne également depuis longtemps les relations du Maroc avec l’Algérie voisine.

Leur frontière commune est fermée depuis 1994 où 100 000 à 200 000 réfugiés sahraouis vivent dans des conditions précaires dans des camps autour de la ville du désert algérien de Tindouf.

4. Un référendum qui n’a jamais eu lieu

En 1991, le Conseil de sécurité a décidé de créer la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) dans le cadre d’un arrangement prévoyant une période de transition pour préparer une consultation au cours de laquelle les Sahraouis choisiraient entre l’indépendance et intégration avec le Maroc.

Près de 30 ans plus tard, ce référendum n’a toujours pas eu lieu: d’abord en raison de divergences sur le recensement des électeurs sahraouis et ensuite en raison d’un refus du Maroc d’accepter la consultation.

Rabat propose comme seule voie une proposition d’autonomie, tandis que le Polisario n’accepte rien d’autre qu’un référendum d’autodétermination.

Entre-temps, les pouvoirs du Conseil de sécurité ont prolongé le mandat de la MINURSO.

Les envoyés personnels du Secrétaire général des Nations Unies se sont passés l’un après l’autre avec différents plans et négociations pour tenter de trouver une issue, pour l’instant sans succès.

« Depuis le cessez-le-feu en 1991 et la signature de l’Accord-cadre, le conflit stagne, coincé dans des processus des pourparlers infructueux, condamné à l’échec en raison de l’immobilité marocaine et du manque de volonté politique », écrit María López dans un article dans The Conversation. Belloso, chercheuse à l’Université de Deusto et experte de ce conflit.

<< Dans cette voie, la communauté internationale, loin de renforcer son rôle de médiateur impartial dans le conflit, a rapproché son discours des thèses marocaines, avec des modifications évidentes dans son langage qui ont éliminé la référence expresse au référendum comme solution à la controverse , et éviter de jouer un rôle plus actif dans le respect du droit international « .

La paralysie est telle que ce poste clé est vacant depuis mai 2019, date à laquelle l’Allemand Horst Köhler, en poste depuis moins de deux ans, a démissionné pour raisons de santé.

Köhler avait suscité un certain espoir en réussissant à amener le Maroc et le Polisario, avec l’Algérie et la Mauritanie, à une table ronde pour aborder le conflit, bien qu’aucune négociation réelle ou progrès concret n’ait jamais eu lieu.

5. Le statut du Sahara occidental

La RASD est reconnue par plus de 80 pays, dont plusieurs pays d’Amérique latine comme le Mexique et l’Équateur, et est membre de l’Union africaine.

L’Organisation des Nations Unies en tant que territoire non autonome, mais reconnaît son droit d’organiser un référendum d’autodétermination.

Cependant, le 10 décembre, le président américain Donald Trump a signé une déclaration reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Trump reconnaît la souveraineté marocaine du Sahara occidental et annonce la normalisation des relations entre le Maroc et Israël

La Maison Blanche a noté que la décision d’accorder au Maroc sa souveraineté sur le Sahara Occidental faisait partie de l’accord de rétablissement des liens entre le Maroc et Israël.

« La dernière décision de l’administration Trump n’aura pas nécessairement un impact immédiat sur le terrain car le différend est considéré comme plus grand que les caprices du président américain », a déclaré Rana Jawad, correspondante de la BBC pour l’Afrique du Nord.

« Cependant, le soutien de Trump à la revendication de souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental est un gros problème car il diminue l’espoir d’un peuple qui aspire à l’indépendance de ce territoire depuis des décennies », a-t-il déclaré dans son analyse après que la décision ait été connue. du président américain.

La décision de Trump a été largement critiquée par le Front Polisario et la RASD.

«La position déclarée par Trump constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la légalité internationale – organisations et tribunaux – et fait obstacle aux efforts de la communauté internationale pour trouver une solution pacifique au conflit entre la RASD et le Royaume du Maroc « , ont déclaré les deux instances dans un communiqué.

En ce sens, préviennent-ils également, «le peuple sahraoui continuera sa lutte légitime pour achever sa souveraineté par tous les moyens et en assumant les sacrifices que cela nécessite».

Pendant ce temps, l’ONU, que le Polisario critique pour son immobilité, a déclaré que sa position « n’a pas changé » sur la région contestée.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, estime que « la solution du problème peut encore être trouvée sur la base des résolutions du Conseil de sécurité », a déclaré son porte-parole.

Les États-Unis ne sont pas le premier pays occidental à reconnaître la souveraineté du Maroc au Sahara, comme la France le fait depuis des décennies, et ont été le principal défenseur des thèses marocaines.

Désormais, le Maroc a donc le soutien de deux membres du Conseil de sécurité avec droit de veto.

Pour Jawad, en l’absence de référendum, «l’impasse prolongée entre le Maroc et le Front Polisario se réduit finalement à une reconnaissance internationale: un nouvel État indépendant ne peut être établi sans lui».

«Aujourd’hui, l’idée d’un Sahara occidental indépendant a peut-être diminué de manière significative et les tensions qui se sont développées ces derniers mois pourraient s’aggraver».

Avec Eldeber , BBC News Mundo.