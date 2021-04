Sahel: le Conseil approuve des conclusions sur la stratégie intégrée de l’UE dans la région

Le Conseil a approuvé des conclusions réaffirmant l’importance d’un partenariat solide et à long terme entre l’UE et le Sahel et la nécessité de renforcer ce partenariat au moyen d’une stratégie ambitieuse de l’UE fixant le cadre de ses politiques et actions dans la région.

Depuis 2012, le Sahel est confronté à une crise sécuritaire profonde qui a entravé son développement et qui, conjuguée à d’autres tendances de long terme telles que le changement climatique, la pression démographique, la raréfaction des ressources naturelles et les risques épidémiques, risque de réduire à néant les progrès des décennies précédentes.

Au cours de la période correspondant à la précédente stratégie de l’UE au Sahel (entre 2011 et 2020), l’UE a mobilisé l’ensemble de ses instruments, de l’aide humanitaire au soutien des forces de sécurité, pour soutenir les populations du Sahel, et elle entend à présent intensifier ses efforts politiques au moyen d’une nouvelle stratégie ambitieuse, inclusive et flexible, basée sur le principe de redevabilité mutuelle avec les autorités partenaires du Sahel.

Conformément aux efforts de coordination internationale déployés au sein de la coalition pour le Sahel, l’UE souligne l’importance d’un « sursaut civil et politique » mettant l’accent à la fois sur la stabilisation à court terme et sur des perspectives de développement durable social, environnemental et économique à long terme, au-delà de l’effort militaire.

La promotion, la protection et le respect de tous les droits humains resteront au cœur du soutien apporté par l’UE au Sahel, de même que les efforts consentis en matière de gouvernance et d’état de droit, la lutte contre la corruption et la fourniture des services publics de base à l’ensemble des populations.

Consciente des tendances passées et émergentes, l’UE continuera d’appuyer ses partenaires du Sahel dans la lutte contre les groupes armés terroristes ainsi que de soutenir les efforts qu’ils déploient dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité.

L’UE continuera de renforcer le système multilatéral, au cœur duquel se trouvent les Nations unies, aux côtés des organisations régionales, en particulier l’Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel.

Contexte

La stratégie de l’UE a pour cadre géographique principal les cinq États du G5 Sahel: le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Elle inscrit toutefois l’action de l’UE dans le cadre plus large des enjeux régionaux et transfrontaliers et des liens qui existent en particulier entre le Sahel, les États côtiers de l’Afrique de l’Ouest, le bassin du Lac Tchad et l’Afrique du Nord.

