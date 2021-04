Sahel : Le ministre de l’Intérieur rencontre une délégation quadripartite

Le ministre de l’Intérieur rencontre une délégation quadripartite chargée du suivi des conclusions du sommet de N’Djamena.

M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, a rencontré

mardi à Nouakchott, une délégation quadripartite impliquée dans le suivi des conclusions

du sommet de N’Djamena tenu le 16 février 2021.

D’abord, la délégation quadripartite actuellement en visite en Mauritanie est composée de MM. Djomé Adoum,

haut représentant de la coalition pour le Sahel, Angel Losada, représentant spécial de l’Union Européenne pour le Sahel,

Frédérick Bantems, envoyé spécial de la France pour le Sahel et de l’ambassadeur de France en Mauritanie, SE M. Robert Moulié.

Ensuite, au cours de la rencontre, les deux parties ont examiné les voies et moyens

de renforcer le partenariat pour assurer la sécurité et la stabilité de la région du Sahel.

Au Sahel, malgré les actions menées à l’échelon local et international, la sécurité va en se détériorant. L’insécurité se propage à travers de frontières poreuses et comme à l’accoutumée a des conséquences atroces pour les habitants. Non seulement les conflits qui y sévissent appauvrissent encore une zone frappée de plein fouet par la misère, des inégalités et une exclusion sociale et politique endémiques, mais ils ont provoqué un afflux massif de milliers de déplacés internes ou réfugiés qui cherchent à se mettre à l’abri dans les pays voisins ou, plus loin, au Maghreb dans un premier temps puis en Europe.