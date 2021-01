Saïd Chanegriha reçoit son homologue mauritanien

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) a reçu mercredi, à Alger, son homologue mauritanien, le Général de Corps d’Armée Mohamed Bamba Meguett, en visite officielle en Algérie, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Selon la même source, « cette rencontre a constitué une occasion pour les deux parties, pour passer en revue l’état de la coopération militaire bilatérale et échanger les analyses et points de vue sur les questions d’actualité et d’intérêt commun ». Le Général de Corps d’Armée a soutenu, à l’occasion, que « cette visite revêt une importance particulière pour les deux pays frères et qu’elle leur permettra, sans nul doute, de développer leurs relations, notamment, à la lumière de l’évolution du contexte sécuritaire prévalant dans la région », ajoute le communiqué.

Synthèse LSA – APS