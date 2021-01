Samia Abbou admise à l’hôpital militaire pour soins nécessaires

La députée Samia Abbou a été admise, samedi soir, à l’hôpital militaire de Tunis pour recevoir les soins médicaux qui lui sont nécessaires après la détérioration de son état de santé.

C’est ce qu’a affirmé, dimanche, le député de l’Assemblée des représentants du peuple et président du bloc démocratique, Mohamed Ammar, dans une déclaration à l’agence TAP.



L’état de santé de Samia Abbou (112 heures en grève de la faim) s’est dégradé à la suite de la grève de la faim qu’elle avait entamée dimanche dernier (10 janvier), a-t-il dit.

Le député n’a pas fourni d’autres informations sur l’état de santé de Samia Abbou.

Vendredi, des membres du groupe démocratique, en grève de la faim, ont suspendu leur grève à la suite de la publication par le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, d’une déclaration dans laquelle il a condamné la violence physique exercée, le 7 décembre dernier, par des députés de la coalition al-Karama contre des élus du bloc démocratique.

Le 10 janvier 2021, la députée Samia Abbou a entamé une grève de la faim pour appeler le président de l’ARP à assumer ses responsabilités et à publier une déclaration dénonçant la violence et ses auteurs. Elle a ensuite été rejointe, dans sa grève de la faim, par d’autres élus du bloc démocratique (Amal Saïdi, Zied Ghanney et Mounira Ayadi).

Rappelons que le 7 décembre 2020, le député Anouar Ben Chahed, du bloc démocratique, a été agressé physiquement et verbalement par les députés du bloc « al-Karama ».

Au lendemain de l’agression, le bloc démocratique a décidé d’observer un sit-in ouvert au parlement, en signe de protestation contre la non-inscription, à l’ordre du jour de la plénière du 8 décembre, la déclaration du bloc condamnant la violence au sein du parlement.

African Manager