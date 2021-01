Santé : la situation s’aggrave en Mauritanie

Sans salaires, pas de primes de gardes, des toubibs menacent d’escalade a déclaré lundi le syndicat des médecins généralistes. La Mauritanie totalise ce mardi 16.079 contaminations et 403 décès depuis l’apparition du premier cas. Mes ces chiffres doivent être revus à la hausse voire quadruplés car peu des gens croient à ces statistiques ou à ceux qui les commanditent.

Les infections continuent d’augmenter régulièrement, malgré le couvre-feu imposé aux habitants depuis quelque temps.

En 🇲🇷Mauritanie, remise de 😷masques, 🧤gants + 🧼produits d'hygienes en appui aux services de santé dans la lutte contre #COVID19.



Objectif: réduire les effets de la pandémie sur les réfugiés & les communautés qui les accueillent. Remise de matériel d'hygiène au Wali, Hodh Charghi (projet de la Banque Africaine de Développement, le HCR et le G5 Sahel

La situation s’aggrave et l’actuel ministre qui au lieu de démarrer une vraie réforme continue de multiplier les problèmes en ces temps de Covid-19. Peu apprécié, beaucoup des décideurs de santé pensent qu’il a handicapé le département de santé.

Des mesures urgentes seront prises signale le ministre à chaque sortie, sans apporter vraiment plus de détails.

Il urge de reformer le secteur et de trouver de vraies solutions aux médicaments, aux équipements et au personnel, loin des actes pervers, des injustices et de règlement des comptes.

