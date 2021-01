»Savez-vous pourquoi « le riz japonais » est en vente au marché alors qu’il est un « Don de la part du peuple japonais »?

L’Aide alimentaire du Japon a en premier lieu pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions alimentaires des pays bénéficiaires.



Par ailleurs, il est demandé aux pays bénéficiaires de déposer les recettes de vente du riz, et lesdites recettes seront utilisées pour financer leurs projets de développement économique et social.

En Mauritanie, le soutien aux cantines scolaires, la construction de lieu de stockage du CSA dans différentes régions sont de parfaites illustrations de cette opération.

Le Japon offre l’Aide alimentaire à la Mauritanie presque chaque année, depLe CSA réceptionne un don japonais de 5749 tonnes de rizuis 1981.

La Mauritanie a reçu en mars 2020 environ 6.000 tonne de riz, et recevra le même volume en mi-janvier 2021.

Il est attendu que cette aide alimentaire aide à rehausser les conditions de vie de nos ami(e)s affectés par la COVID-19. » (Ambassade du Japon en Mauritanie)

Cheikh Talebouya Boudahi