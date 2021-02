Signature d’un protocole de coopération entre la Mauritanie et les Etats Unis d’Amérique

Le ministre du Développement rural, M. Dy Ould Zein, a signé vendredi à Nouakchott, à travers la technique de la visioconférence avec M. C. D. Glin, président de la Fondation américaine pour le développement de l’Afrique à Washington un protocole de coopération entre la Mauritanie et les Etats Unis d’Amérique au terme duquel des projets moyens et petits seront financés en milieu rural mauritanien au profit des jeunes et des femmes.

L’enveloppe financière globale destinée à ces projets est de 20 millions dollars américains sur une période de 5 ans au cours desquels le projet axera sur 3 domaines , à savoir le développement agricole, l’élevage et les énergies renouvelables.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre du Développement rural s’est dit très heureux de signer ce protocole de coopération qui constitue, a-t-il dit, une impulsion au partenariat entre la Mauritanie et les Etats Unis d’Amérique, notamment dans le domaine du développement rural.

Il a affirmé que le ministère veillera sur la gestion et l’exécution de ce projet, dans le but de garantir la réalisation des objectifs tracés , de façon transparente et équitable, tout en prenant en considération la lutte contre la marginalisation et l’exclusion.

De son côté, le président de la fondation américaine pour le développement de l’Afrique a indiqué que ce protocole ouvre la voie à des perspectives plus larges devant la coopération entre les deux pays au cours des prochaines années.

Il a passé en revue certaines interventions de la fondation depuis sa création en 1980 dans le domaine du développement des investissements en Afrique en vue de relever les défis posés

L’ambassadeur américain en Mauritanie, SEM Michael Dodman s’est dit heureux de prendre part à cette cérémonie de signature du protocole qui est le couronnement, a-t-il dit, d’une année de négociations entre le ministère du développement rural et la Fondation américaine pour le développement de l’Afrique.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de M. Mohamed Ould Baba, secrétaire général du ministère par intérim et du Dr Ahmed Salem Ould El Arbi, directeur du développement des filières animales au ministère du développement rural.