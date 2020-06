#Mauritanie: Après les islamistes de Tawassoul, les membres de l'Alliance pour la justice et la démocratie-Mouvement pour la réconciliation (AJD-MR) ont eux aussi décidé de quitter la Commission interministérielle de lutte contre le Covid-19. Et ont listé les griefs et les manquements de celle-ci. Explications.

L’Alliance pour la justice et la démocratie-Mouvement pour la réconciliation (AJD-MR), un parti de l’opposition issu de mouvance nationaliste noire, ne veut pas servir d’alibi à la bonne gouvernance, dans un contexte d’absence de transparence.