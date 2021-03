Soupçonnée de corruption, Lemina saura se défendre

Lemina Mint Ghotob Ould Momma , ancienne Directrice Générale de Collectivités Territoriales, Cette Administratrice Civile avait été nommée, pour rappel, en 2007 wali du Tagant, à un poste réservé jusque là exclusivement aux hommes.

Sa nomination en 2014 en sa qualité de ministre des affaires sociales, de la famille et de l’enfance a permis d’impulser l’action au niveau de ce département et d’être sollicitée plu tard pour donner un sang neuf au ministre de l’agriculture. Un secteur pour lequel elle n’a pas manqué aussi d’apporter une réelle valeur ajoutée, en l’inscrivant dans la dynamique irréversible de développement agricole.

Mais par le dossier de corruption de la décennie de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz qui prend le devant de la scène nationale depuis des mois, Lemina Mint Ghotob Ould Momma, l’une des auteures du livre blanc sur la décentralisation en Mauritanie « s’est trouvée malgré elle au cœur d’un système politique pourri de la tête au pied », rapporte le Site Taqadoum.

Pourtant bon nombre d’observateurs bien avertis croient fortement en l’innocence de cette femme exceptions connue pour sa probité et son honnêteté.

« Lemina fait incontestablement aujourd’hui les frais d’un environnement malsain dans lequel elle a travaillé, en dépit des efforts déployés mais vains de réformer un système puisant son oxygène d’une bonbonne infiltrée par plusieurs virus indétectables de corruption ».

Rapide info ne peut pas commenter l’affaire et aller plus loin dans les détails vu que la cause sera probablement devant les tribunaux.

Toutefois, l’ancienne ministre saura, dit-on, se défendre et son innocence ne saura échapper au parquet général.