Syndicat National des étudiants de Mauritanie: communiqué

Le règlement intérieur de l’université de Nouakchott met l’accent sur le respect des droits des étudiants et de l’égalité des chances, sans distinction de race, de couleur et d’appartenance ethnique, et pourtant nombreux sont ceux qui sont victimes du racisme et de la discrimination au sein de l’université de Nouakchott Al aalsriya.

Le 8 mars 2021, le professeur ahmed ould rajel dont la photo est située ci-dessus a tenu des propos discriminatoire à l’égard de l’étudiant IBRAHIMA DIAGANA à l’intérieur de l’amphithéâtre D2 de la faculté des sciences juridiques et économiques au regard de tous. Le professeur enseignait son cours de Comptabilité des sociétés (semestre 3) en langue Hassaniya au lieu de sa langue officielle qui n’est d’autre que le Français. L’étudiant étant pénalisé sur le fait que le professeur expliquait le cours en Hassaniya, demanda à ce dernier d’expliquer en français avec respect comme lui a été autorisé par l’administration de la faculté, malgré cela la réponse du professeur était étonnante et marginaliste.

Les propos qu’il a tenu sont : << si tu ne parles pas Hassaniya ce n’est pas ta place ici>> ceci dénote son racisme et son manque de respect pour tous les autres mauritaniens.

Est-il logique que quelqu’un qui est supposé former les futurs dirigeants de ce pays de faire preuve d’un tel comportement ?

Cet incident a failli créer un conflit entre les étudiants, pour une question de langue. Ce professeur qui malgré son ancienneté et son âge tient des propos purement discriminatoires, constituant une violation des règles et principes de l’Université.

Ayant pour but de veiller à la défense des droits et intérêts moraux et matériels des étudiants de Mauritanie, de lutter pour plus de justice sociale dans l’intention de voir une Mauritanie unifiée et égalitaire. le Syndicat National des étudiants de Mauritanie ( SNEM) condamne ces propos racistes et discriminatoires et fait appel aux autorités compétentes de résoudre ce problème au plus vite possible en infligeant des sanctions sur le professeur et en mettant en garde à l’ensemble du corps professoral de respecter les règles de l’Université.

Source : Chargé de la communication