Nouakchott, Mauritanie – [16] décembre 2020 –Tasiast Mauritanie Limited SA ( «Tasiast» ou « la Société ) est heureuse d’annoncer qu’un premier paiement de redevances a été fait au Gouvernement Mauritanien dans le cadre du nouvel accord de principe signé le 15 juin 2020.

Tasiast a ainsi versé au Gouvernement 13,2 millions de dollars US de royalties dus au titre du troisième trimestre 2020 (juillet – septembre), soit plus du double du montantqui aurait été payé pour la même période, sur la base de l’ancienne structure de redevances.

Les royalties sont un des éléments parmi les diverses taxes et redevances constituant la contribution fiscale de Tasiast en Mauritanie. En 2019, la Société a ainsi payé un montant de plus de 101 millions de dollars US à l’état, dont 14,7 millions au titre des royalties. Le montant des royalties payées au titre du troisième trimestre de 2020 est donc proche du montant que la Société a payé pour toute l’année passée.

En vertu du nouvel accord de principe, la Sociétéa volontairement portéla redevance fixe de 3% en une redevance croissante par paliers(de 4 à 6,5%) en fonctiondu prix de l’or. La nouvelle redevance, qui est donc passée à 6,5% au troisième trimestre 2020 grâce aux prix élevés de l’or, figure ainsi parmi les redevances les plus élevées payées dans la région, ce qui garantit à la Mauritanie une part encore plus importante des retombées économiques de la mine de Tasiast.

Cette augmentation substantielle est non seulement le résultat d’un environnement favorable du prix de l’or, mais aussi celui de l’excellente performance de la Société au troisième trimestre 2020, la mine de Tasiastayant enregistré une production plus élevée d’un trimestre à l’autre et d’une année à l’autre grâce à des investissements additionnels consentis récemment à la mine.

En effet, Tasiast se trouve encorecette année sur une bonne trajectoire pour réaliser de bonnes performances opérationnelles malgré l’impact de la pandémie de COVID-19. Ces résultats positifs sont essentiellement dus au fait que la mine a continué de bénéficier de ses investissements,dont notamment ceuxen rapport avec laPhase 1 d’expansion achevée en 2018.Pour ce qui est de l’avenir, la Société se réjouit en outre de continuer à renforcer et développer ses activités en Mauritanie avec le projet d’expansion 24k de Tasiast, qui progresse bien.

Sur un autre plan, Tasiast a accompagné le Gouvernement Mauritanien dès le mois de mars 2020 dans son effort de lutte contre le COVID-19, en livrant notamment 38 ambulances entièrement équipées d’une valeur de plus de 2 millions de dollars US et en soutenant d’autres initiatives ciblant les structures de santé.

Depuis 2010,l’empreinte positive de Tasiast en Mauritanie se chiffre à plus de 3 milliards de dollars US ce qui aconduitentre autres, àdes retombées économiques et sociales significatives dans les régionsproches dela mine et permis de soutenir les plans de développement du Gouvernement pour le pays.

La Société envisage donc de continuer à travailler en étroite collaboration avec le Gouvernement ainsi qu’avec les communautés voisines et ce, afin que se concrétisent d’avantage les bénéfices d’une exploitation minière responsable.

