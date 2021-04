Tchad : un conseil militaire dirigé par son fils remplace le président Déby décédé ce mardi

Le défunt président tchadien Idriss Déby Itno lors du sommet du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad), le 30 juin 2020 à Nouakchott

Un de ses fils, général quatre étoiles à 37 ans et commandant de la garde présidentielle, Mahamat Idriss Déby Itno, dirige un conseil militaire chargé de remplacer le président tchadien Idriss Déby Itno décédé mardi, a annoncé l’armée à la radio d’État.

« Un conseil militaire a été en mis en place dirigé par son fils, le général Mahamat Idriss Déby Itno », a déclaré le porte-parole de l’armée, le général Azem Bermandoa Agouna, dans un communiqué lu à l’antenne de la Radio nationale, peu de temps après qu’il eut annoncé la mort du chef de l’Etat – à peine réélu – dans des combats contre les rebelles dans le nord. « Le conseil s’est aussitôt réuni et a promulgué la charte de transition », a-t-il ajouté.

