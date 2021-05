Tel est le sort réservé à tout traître à la Nation marocaine !

Par NJ Ayuk, Président exécutif, Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org) Le 18 mai 2021, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié « Net Zero by 2050 : A Roadmap for the Global Energy Sector », qui décrit les plans du secteur énergétique mondial pour atteindre des émissions de gaz à effet de «net zero » d'ici 2050. […]