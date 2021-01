Tianjin un 166ème cas de coronavirus,résident récemment en Mauritanie

Un journaliste a appris du Centre municipal de contrôle et de prévention des maladies que de 18h00 le 1er janvier à 18h00 le 2 janvier, il n’y avait pas de nouveau cas confirmé de coronavirus à Tianjin. Un total de 147 cas ont été signalés, dont 82 hommes et 65 femmes; 144 cas ont été guéris et libérés. 3 cas sont décédés.

De 18h00 le 1er janvier à 18h00 le 2, notre ville a ajouté 1 cas confirmé nouvellement importé de coronavirus (nationalité chinoise), et un total de 166 cas importés confirmés (145 ressortissants chinois, 8 ressortissants philippins, ressortissants américains) ont été signalés. 3 cas, 3 cas de nationalité ukrainienne, 2 cas de nationalité française, 2 cas de nationalité vénézuélienne, 1 cas de nationalité ouzbekistan, 1 cas de nationalité russe, 1 cas de nationalité kazakhe), 156 cas ont été guéris et sortis, 10 cas étaient à l’hôpital (dont 6 cas de type bénin) , 4 cas de type commun).

Le 166ème cas importé confirmé à l’étranger, femme, 45 ans, nationalité chinoise, résidence récente en Mauritanie. Le patient a pris un vol (AF202) de Mauritanie à Paris, en France, et est arrivé à l’aéroport international de Tianjin Binhai le 25 décembre 2020. La température corporelle était de 36,9 ℃ au moment de l’entrée et déclarée asymptomatique. Après inspection et échantillonnage en quarantaine douanière, ils ont été transférés au point d’observation médical d’isolement centralisé du district de Dongli. Le 1er janvier 2021 (7ème jour d’isolement), son prélèvement de gorge a été prélevé et envoyé à l’hôpital de Dongli pour y être testé. Le 2, le nouveau résultat du test d’acide nucléique du coronavirus était positif, c’est-à-dire qu’il a été transféré par 120 ambulances à l’hôpital de Haihe pour traitement. Le scanner thoracique a montré le lobe supérieur droit Et des lésions inflammatoires des lobes inférieurs des poumons. Après une analyse approfondie par le groupe d’experts municipal, il a été déterminé comme un cas confirmé de coronavirus import dans notre ville (type commun).