Toujounine : Le maire se plaint du manque d’eau dans certaines parties de sa commune

Dans un long entretien réalisé par nos confrères de Toujounine info, l’édile de ladite commune se plaint d’un manque d’eau devenu très récurrent dans certains quartiers de ce grand bourg de Nouakchott. Selon Dr. Mohamed Lemine Sidi El Moctar Chouaib, les populations de certains quartiers ont véritablement soif, l’eau ne coule que très faiblement des robinets,

et il faut attendre longtemps pour espérer recueillir un peu du précieux liquide, face à des besoins quotidiens et pressents des familles. La raison avancée pour expliquer ces désagréments, était l’alimentation en électricité. Saisie par nos services, explique le maire, la SOMELEC indique avoir réglé le problème, mais le maque d’eau persiste pour ne pas dire s’aggrave depuis toujours. Et avec le début de la période de chaleur et le mois béni du Ramadan, le maire dit craindre de voir la soif s’accentuer et, pire, s’étendre à d’autres quartiers de la commune, car la pression est très forte en cette période de grande chaleur. Pour parer à toutes les éventualités, le maire lance un appel pressent aux autorités afin de prendre des mesures idoines avant qu’il ne soit trop tard.

Le calame