Tout comme la Centrafrique, le Cameroun va représenter la zone UNIFFAC à la CAN U20 en 2021 en Mauritanie.

Suite à la défaite surprenante de la RDC face au Congo, les Lionceaux Indomptables valident leur qualification pour la CAN des moins de 20 ans.

Le Cameroun doit dire un grand merci au Congo. A la surprise générale, les Diablotins ont battu les Léopards U20 (2-1) alors qu’ils n’avaient plus rien à jouer dans ce tournoi. Et que la RDC avait besoin d’une victoire à plus de 3-1 pour rejoindre la Mauritanie en 2021. Ce qui n’a pas pu être fait. Pire, elle s’est inclinée.

Le Cameroun devient donc le 10ème pays qualifié pour la phase finale qui aura lieu du 14 février au 4 mars 2021 en Mauritanie.

La Gambie, l’Ouganda, la Tanzanie, la Namibie, le Mozambique, le Ghana, le Burkina Faso, la Centrafrique, la Mauritanie seront également de la partie. Il reste la fin du Tournoi UNAF (Afrique du Nord) pour connaitre tous les qualifiés de la compétition.

John ATTISSO