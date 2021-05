Tout change, rien ne change…Par Mariem Mint Derwich

Quelle campagne nauséabonde menée par nos « matadors » facebookiens contre Ousmane Kane, quelle énième indignité raciste, quel déchaînement de violences verbales contre un homme sali, voué aux gémonies par les chantres de… De quoi exactement? De la haine de soi à la haine des autres? De l’amnésie historique? De la conceptualisation de la couleur de la peau comme échelle des valeurs?

Tous ces petits trolls des quotidiens, ces fanas de la « racialisation faussement arabisée », s’en donnent à coeur joie, faisant circuler une vidéo tronquée de propos qu’a tenus Ousmane Kane lors d’un forum tenu en 2019 ( oui, oui, en 2019, donc il y a 3 ans, houlala) à l’Hôtel Wissal, forum dont le thème était « L’Unité nationale, craintes et espoirs », forum ouvert par le professeur ABdel Weddoud ould Cheikh…

Et qu’aurait donc dit le pauvre Ousmane Kane? Il a parlé de la cohésion nationale, de la citoyenneté, de discrimination positive…

Qu’a t’il dit de faux? Qu’aurait il dit qui attaque notre foutu boiteux sentiment d’appartenance nationale, notre ressenti du « vivre ensemble »?

Ousmane Kane a parlé, la fachosphère s’est mise en branle…

Qu’Ousmane Kane soit noir y est pour quelque chose. Qu’il soit noir ET halpular y est pour quelque chose. Qu’Ousmane Kane soit intelligent, cultivé, grand technicien, posé, compétent, y est pour quelque chose.

Qu’Ousmane Kane soit Ousmane Kane y est pour quelque chose.

À tous les haineux faussement indignés je rappelle le CV d’Ousmane Kane ( que je vous rassure : je n’ai pas d’actions dans la Ousmane Kane attitude), CV que beaucoup, parmi les inquisiteurs du jour n’ont pas : École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, Ingénieur des Mines, de École Polytechnique à Palaiseau ( oh oui, il a bel et bien arpenté le « Platal » d’X Palaiseau, n’en déplaise aux injurieurs), Vice Président de la Banque Africaine de Développement, Ministre et…. Ousmane Kane tout simplement, tout simplement.

Tout simplement Ousmane Kane…

Alors je mets au défi les Don Quichotte ridicules ( pardon à Don Quichotte) d’écouter la vidéo jusqu’au bout ( allez, allez les gars, ça ne vous grillera pas plus le cerveau et, au moins, vous mourrez moins bêtes) et de vous essayer à la grammaire. C’est facile : un sujet, un verbe, un complément… Et quand on ne comprend pas quelque chose ON sort le dictionnaire.

Cela vous rendrait moins ridicules. Mais, surtout, cela vous rappellerait qu’entre vos 2 oreilles il n’y a pas que votre nez et votre langue ignorante mais aussi un cerveau…

Mariem Mint Derwich