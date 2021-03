UE/Mauritanie : Réunion de dialogue politique

Une réunion de dialogue politique entre la Mauritanie et l’Union européenne s’est tenue ,vendredi à la primature, sous la présidence du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud.

La rencontre, qui vise à consolider et approfondir les relations entre la Mauritanie et l’Union Européenne,

a permis de passer en revue les sujets d’intérêt commun relevant des relations bilatérales et des questions sous régionales et internationales,

à savoir les migrations, les droits de l’homme, le G5 Sahel, le changement climatique et la transition énergétique.

Elle a porté également sur le programme prioritaire élargi du Président de la République Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, la question de la dette, la réforme du système éducatif, l’accès au vaccin contre la Covid-19 et la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie.

Un communiqué conjoint rendu public à l’issue de la réunion indique que les discussions, menées dans une atmosphère empreinte de confiance et de compréhension mutuelle, ont été enrichissantes pour tous les participants. Le communiqué souligne que les parties ont renouvelé leur engagement à poursuivre les concertations sur la base d’un dialogue constructif en vue d’un partenariat fructueux.

La rencontre s’est déroulée en présence du côté mauritanien par le ministre secrétaire général de la Présidence et des ministres des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, de l’Intérieur et de la Décentralisation, des Affaires Économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, des Finances, de l’Education Nationale, de la Formation Technique et de la Réforme, du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, de la Santé, de l’Environnement et du Développement Durable ainsi que du Secrétaire Général du Gouvernement, du Commissaire aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile et de la directrice de Cabinet du Premier Ministre.

Du côté européen, étaient présents les ambassadeurs de l’Union Européenne et des Etats membres résidant en Mauritanie, à savoir l’Allemagne, l’Espagne et la France.

Notons que des réunions de dialogue politique entre l’Union européenne et la Mauritanie sont organisées de manière régulière au titre de l’article 8 de l’Accord de Cotonou, qui constitue le cadre des relations entre l’Union européenne et les pays de l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).