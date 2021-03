UFP réitère son soutien inconditionnel au peuple sahraoui

Nouakchott, 27 mars 2021 (SPS) Le président du parti mauritanien l’Union des forces du progrès (UFP), Mohamed Ould Mouloud a réitéré la position constante et indéfectible de son parti à la cause sahraouie ainsi que son soutien inconditionnel à la lutte du peuple sahraoui pour sa liberté et son indépendance.

M.Ould Mouloud qui a accueilli une délégation sahraouie en visite à la Mauritanie, a affirmé que cette rencontre lui avait permis de « prendre une bonne connaissance des derniers développements de la cause sahraouie et de ses perspectives ».

A rappeler qu’une délégation sahraouie de haut niveau, conduite par Al-Bachir Mustapha Al-Sayed, ministre conseiller à la présidence de la République sahraouie chargé des Affaires politiques est en visite à la Mauritanie depuis quelques jours.

M.Mustapha Al-Sayed, également membre du Secrétariat National du Front Polisario, a été reçu mercredi en audience par le chef de l’Etat mauritanien M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, à qui il a transmis un message écrit de son frère, M. Brahim Ghali, Président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD). (SPS)