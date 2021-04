Un document révèle les biens saisis de l’ex président Ould Abdel Aziz

Les biens liquides et en nature de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz saisis par les autorités judiciaires s’élèvent à 29,356 milliards dont 7,2 milliards représentent des dépôts en monnaie nationale faits auprès de banques nationales, en plus d’autres liquidités en ouguiyas et en devises, ont révélé les données de l’enquête relative au dossier de corruption de la décennie.

6,8 milliards ont été saisis par contre sur des personnes qui ont reconnu aux autorités judiciaires, détenir des fonds qui leur avaient été confiés par l’ex Chef de l’Etat Mohamed Ould Abdel Aziz, fait savoir le document de l’instruction susmentionné.

La valeur des propriétés foncières confisquées dont les usines, les fermes, les marchés, les immeubles, les maisons à destination résidentielle, les ranchs et les terrains non viabilisés à caractère résidentiel, touristique et commercial, est quant à elle de 10,5 milliards, selon ledit document.

Les résultats de l’enquête ont révélé par ailleurs la saisie de 2,5 milliards ouguiyas, représentant des voitures, des camions, des engins et des chantiers de prospection et de forages et autres appareils, en plus de 356 millions ouguiyas représentant la valeur de biens animaux.

https://essahraa.net/node/24316

Source: Essahraa.net