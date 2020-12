Un nouveau Consulat ouvre ses portes à Dakhla, ville du Sahara Marocain.

Le 19 décembre 2020 la ville de Dakhla a vu s’ouvrir, le 19 décembre 2020, un nouveau Consulat, en l’occurrence celui de la République Démocratique du Congo.

Cet évènement revêt une importance majeure en raison de l’importance de ce grand pays et de ses responsabilités au sein de l’Union Africaine (UA) dont il assurera la Présidence en 2021.

L’inauguration du Consulat de la RDC à Dakhla a été présidée par le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita et son homologue de la République Démocratique du Congo (RDC), Marie Tumba Nzeza.

Cet acte diplomatique s’inscrit en droite ligne des actions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pendant ces dernières années en faveur du soutien à la marocanité du Sahara par des positions et des accords internationaux et par l’ouverture de Consulats, dont le nombre a atteint aujourd’hui 19 Consulats, outre l’ouverture prochaine des Consulats de la Jordanie et des États-Unis, un chiffre qui ira crescendo, car la majorité des pays africains sont conscients que ce différend est hérité d’un passé révolu dont l’Afrique peut bien se passer.

Cette ouverture du Consulat de la RDC revêt une importance particulière d’autant plus qu’il vient d’un pays qui a toujours soutenu le Maroc dans sa cause nationale et le Maroc s’est toujours réjoui du soutien de la République Démocratique du Congo, notant que, lors des réunions de la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC), Madame Tumba Nzeza et Son excellence le Président, Félix Tshisekedi, expriment invariablement leur soutien clair et assumé à l’intégrité territoriale et à la marocanité du Sahara.

Farid Mnebhi.