Une autre tragédie des migrants dans le détroit de Gibraltar

Madrid. Agence EFE

Radio La Primerisima 29 décembre 2020

Au total, 2170 migrants ont perdu la vie dans leur tentative de rejoindre l’Espagne par les différents points de passage maritime en 2020, dont 26 ont été victimes dans le détroit de Gibraltar, où 7 épaves ont été enregistrées, selon les données compilées par le Collectif Caminando Fronteras (Walking Borders).

Le suivi que l’ONG a effectué cette année – grâce à son numéro de téléphone d’alerte et aux récits de survivants ou de familles à la recherche de personnes disparues – révèle que les décès de ceux qui risquent leur vie en mer par les différents itinéraires ont augmenté de 143% par rapport à 2019, où ils en comptaient 893.

Il a été dénoncé ce mardi par la porte-parole de l’ONG, Helena Maleno, dans la présentation du ‘Monitoring Right to Life 2020’, dans lequel elle a souligné que les données « sont les plus meurtrières ces dernières années, une honte », et elle a averti que les victimes peuvent être bien plus nombreuses: « les chiffres que nous apportons, nous sommes sûrs qu’ils le sont », a-t-elle souligné.

Les services de secours n’ont pu récupérer que 4 corps dans le détroit des 22 migrants disparus.

Tout au long de 2020, l’organisation a dénombré 88 naufrages sur les différents itinéraires le long de la frontière ouest euro-africaine: 45 sur le chemin de l’archipel des Canaries; 23 sur la route algérienne; 13 dans l’Alboran et 7 dans le détroit de Gibraltar. Les services de secours n’ont pu récupérer que 88 corps par rapport aux 2 082 migrants disparus, ce qui signifie que 95,9% des victimes sont restées en mer: «C’est un pourcentage honteux», a-t-elle décrit.

En ce qui concerne le profil du migrant sur cette route, Maleno a remarqué que près d’une centaine sont des hommes, parmi lesquels il y a un nombre élevé d’adolescents, bien qu’il ait rappelé aux mères que l’été dernier elles avaient vu comment elles étaient séparées de leurs enfants dans l’attente des résultats ADN.

«Outre la situation géographique et la longue distance de ce periple, ces victimes sont dues au démantèlement des services de secours, au manque de coordination entre les États (Espagne, Mauritanie, Sénégal et Maroc) qui opèrent dans le sauvetage» , a critiqué Maleno, qui denonce le « laxisme » face aux appels à l’aide et le « retard » des secours.

Rejet de la « criminalisation et persécution »

Caminado Fronteras a rejeté «la criminalisation et la persécution» de ceux qui migrent et le «manque de proactivité» des États qu’ils montrent aux victimes: «ils veulent les rendre invisibles et les stigmatiser, même ceux qui les recherchent».

Pour cette raison, Maleno a exigé que le Gouvernement mette en œuvre des mesures pour que le « drame humanitaire » de cette année ne se répète pas et que les milliers de familles qui recherchent les morts et les disparus reçoivent « une réponse à ce qui s’est passé ». .

«Pour les personnes disparues, laissez-les être retrouvées; aux corps trouvés qu’ils soient identifiés et qu’ils aient une sépulture digne; que les victimes des frontières ne soient plus cachées, et qu’il faut faire un pas en avant pour souligner que les politiques de contrôle aux frontières tuent des milliers de personnes », a-t-elle affirmé.

Concernant les pays d’origine du défunt dans les différents

passages migratoires maritimes, les nationalités d’Algérie, du Maroc, de Mauritanie, de Gambie, du Sénégal, de Guinée Conakry, de Guinée Bissau, de Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Nigéria, de la République démocratique du Congo, Iles Comores, Syrie, Bangladesh et Sri Lanka ont été enregistrées.