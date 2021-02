Une concertation nationale de tous les acteurs est une urgence

Une concertation nationale de tous les acteurs de la vie nationale est une urgence :

Face la crise à l’échelle mondiale qui pourrait encore, dans les semaines et mois à venir, se dégrader davantage avec ses conséquences politicosocio-économiques graves et dangereuses au plan sous-regional et en particulier pour notre pays, qui vit déjà de fortes tensions sociales multiples et variées avec la quasi-inexistance d’amortisseur social.



Tout semble indiquer que jusqu’au stade où nous en sommes, si en particulier la situation sociale dans notre pays paraît encore sous contrôle, celle-ci serait très probablement due, au moins en partie, à cette sorte de trêve politique ou d’apaisement au front politique qui d’ailleurs peine à se justifier aux yeux de l’opinion car ne s’appuyant pour l’instant sur aucune réalité concrète palpable.

Mais si malheureusement l’espoir de tout changement positif aller continuer à s’amenuiser chaque jour un peu plus, alors nécessairement le chemin pour éviter une situation redoutée et redoutable pour le pays ne pourrait que rétrécir et s’accourcir aussi davantage.

Certainement les adversaires de l’unité et de la concorde nationale sont à la manœuvre: ces organisations extrémistes chauvines de tous bords qui ont infiltré tous les rouages de l’état jusqu’au sommet et leur allié, la nébuleuse des affairistes corrompus, ne ménageront aucun effort pour manipuler, chercher à faire peur, pour bloquer toute voie salutaire pour le pays.

Il est urgent, si le président Mohamed Cheikh o Ghazouani et son gouvernement ont réellement, comme ils ne cessent de le promettre, la volonté encore, d’ouvrir de nouvelles perspectives bénéfiques pour ce pays, le temps semble désormais probablement compté.

Qu’Allah protège la Mauritanie.

Baba Maréga