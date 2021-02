Une délégation ministérielle s’informe sur le déroulement d’une formation

Une délégation ministérielle comprenant la ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass et le ministre de l’Education, de la Formation technique et de la réforme, M. Mohamed Melaïnine Ould Eyih s’est informée sur le déroulement d’une session de formation au profit de 500 jeunes mauritaniens dans les domaines de l’hôtellerie et du tourisme.

A cette occasion, la délégation ministérielle s’est rendue dans les trois centres de formation qui abritent où elle a écouté les explications détaillées présentées par les superviseurs.

Dans une déclaration à l’AMI, la ministre a indiqué, que cette formation qui dure six mois, s’inscrit dans le cadre du programme « Ewlewiyati » du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et ce, en partenariat avec l’école nationale de formation d’hôtelière et touristique (ENFHT) du Sénégal.

Elle a ajouté qu’elle a supervisé le lancement officiel de la formation, jeudi dernier, en présence d’un certain nombre de membres du gouvernement, en précisant qu’elle a remarqué au cours de sa visite, une cohésion totale entre les formateurs et les élèves.

De son côté, le ministre de l’Education nationale, de la Formation technique et de la Réforme a insisté sur l’importance de cette formation, d’autant plus que le besoin d’une main d’œuvre qualifiée dans le domaine de l’hôtellerie, est urgent.

La délégation ministérielle était accompagnée au cours de la visite par le wali de Nouakchott Ouest, le hakem et le maire Tevragh-Zeina et de plusieurs cadres du ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme.