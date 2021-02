Une énorme tempête frappe le nord-est des États-Unis

(New York) Une puissante tempête a provoqué une situation chaotique sur la côte est des États-Unis, entraînant l’annulation de centaines de vols, la fermeture des écoles et le report des vaccinations anti-COVID-19, alors que New York se prépare mardi à l’une des plus fortes chutes de neige de son histoire.

De Washington à Boston, de la Pennsylvanie au Maine, des dizaines de millions d’habitants avaient été placés en état d’alerte face à cet épisode neigeux accompagné de bourrasques allant jusqu’à 80 km/h.

Lundi à 19 heures locales, la couche de neige avait atteint plus de 41 cm à Central Park, selon le National Weather Service.

De nouvelles chutes de neige sont attendues mardi sur la région nord-est, avec des conditions proches du blizzard, a tweeté le NHS.

« Ce devrait être l’une des plus grandes chutes de neige sur la ville de New York », a déclaré à l’AFP Matthew Wunsch, un prévisionniste du NHS.

Selon des données recensées depuis 1869 à Central Park, une couche de plus de 50 cm au total se hisserait dans les huit épisodes les plus neigeux enregistrés à New York. Le record date de janvier 2016, avec près de 70 cm tombés en trois jours.

Certains évoquaient le « grand blizzard » historique de mars 1888 : la ville, prise par surprise en début de printemps, avait alors déploré des dizaines de morts et des dégâts matériels considérables.

Dans une capitale économique américaine déjà ralentie par la pandémie, le maire Bill de Blasio, a déclaré un état d’urgence local afin de faciliter les manœuvres des engins de déblaiement, omniprésents sur les grands axes.

Il a fermé jusqu’à mardi compris les écoles restées ouvertes malgré la pandémie – essentiellement les écoles maternelles et élémentaires – renvoyant tous les élèves à l’enseignement en ligne.

Alors que beaucoup de salariés travaillent de chez eux depuis des mois, les huit millions d’habitants ont été priés de rester chez eux. Des saleuses et des chasse-neige sillonnaient les rues de New York, déjà plus calmes que d’habitude en raison de la pandémie.

Les centres de vaccination anti-COVID-19, qui fonctionnent uniquement sur rendez-vous-très difficiles à décrocher faute de vaccins en nombre suffisant – ont aussi été fermés jusqu’à mardi compris.

« À ce rythme de chutes de neige, les chasse-neige ne peuvent pas suivre », a averti le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, soulignant que la situation était « dangereuse ».

La plupart des trains de banlieue desservant New York et les tronçons de métro aérien ont cessé de circuler lundi après-midi.

« Si vous n’êtes pas un travailleur “essentiel”, vous ne devez pas être dehors », a ajouté le gouverneur, prévenant les automobilistes qu’ils risquaient de rester coincés sur des routes impraticables.

Congrès au ralenti

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a lui aussi déclaré l’état d’urgence, donnant ainsi aux autorités la possibilité de fermer des routes, d’évacuer des habitations et d’acheminer des équipements nécessaires pour la sécurité publique. Six grands centres de vaccination resteront aussi fermés mardi.

La situation « va s’aggraver avant de s’améliorer », a tweeté le gouverneur.

La quasi-totalité des vols vers ou depuis les trois aéroports qui desservent la région, John F. Kennedy, La Guardia et Newark, ont été annulés, a indiqué l’un de leurs responsables, Rick Cotton. À Boston, la moitié des vols qui devaient décoller lundi ont été annulés, selon le site Flight Aware.

Sur l’ensemble du pays, plus de 1600 vols avaient été annulés lundi à la mi-journée.

La capitale fédérale Washington, où la neige était arrivée dès dimanche, a reporté le retour à l’école prévu mardi pour des milliers d’écoliers, après quasiment un an d’interruption due à la pandémie.

Alors que démocrates et républicains négociaient sur un nouveau plan de relance économique, le Congrès tournait au ralenti, et le président Joe Biden a reporté une visite prévue au département d’État.

Sans doute en raison de l’activité ralentie par le coronavirus, aucun accident grave dans les métropoles concernées n’a été immédiatement signalé.

Mais dans la banlieue de Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, un couple de cinquantenaires a été abattu par leur voisin après « une altercation concernant le déblaiement de la neige » devant leur maison, a indiqué à l’AFP Dale Binker, chef de la police de Plains Township.

Le tireur s’est donné la mort alors que la police arrivait pour l’arrêter, a-t-il ajouté.



CATHERINE TRIOMPHE

AGENCE FRANCE-PRESSE