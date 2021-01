Une mission Taazour est à Néma pour lancer le programme « Dari ».

Une mission de la Coordination générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l’exclusion (Taazour) est arrivée samedi dans la ville de Néma, capitale de la wilaya du Hodh Echargui.

Elle a tenu une réunion dans les bâtiments de la wilaya sous la supervision du wali, M. Cheikh Ould Abdallahi Ould Ewah, en vue de lancer le programme « Dari », l’un des programmes de Taazour pour la construction de complexes résidentiels en milieu urbain et l’établissement de complexes villageois dans le monde rural.

M. Abdelkader Ould Souleimane, coordinateur national du programme « Dari » à la Coordination générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l’exclusion (Taazour), a déclaré que ce programme vise à construire des complexes de logements décents pour les franges fragiles de la population, notamment 250 logements à Néma et la construction d’un complexe de logements pour 11 villages au niveau de la wilaya en vue de mettre fin à la sédentarisation aléatoire.

Le coordinateur a ajouté que cette mission a visité hier un ancien regroupement dénommé Oum Saifa dans la commune d’Adel Begrou, pour recenser in situ le nombre de familles qui s’y étaient installées.

Il a affirmé que cette visite concerne également la nouvelle extension urbaine de la ville d’Adzl Begrou, qui s’inscrit dans le cadre du programme élargi du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, lors de sa récente visite au centre d’Adel Begrou peu après les récentes inondations.

Le coordinateur du programme a mentionné, outre la construction de ces habitations, des coopératives locales seront créées et soutenues, en matière d’équipements, de formation, de fonds impulser le développement local à travers la réduction du chômage.

Il a souligné que la visite a été clôturée par des réunions avec les citoyens au regroupement Jimamat, qui est composé de 11 villages, afin d’obtenir des informations fiables de la part des résidents afin d’entamer le travail dès le mois prochain.

La réunion s’est déroulée en présence du hakem de la moughataa de Néma, du délégué régional du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, et de nombre de cadres de la Coordination générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l’exclusion (Taazour).