Une seconde mission médicale algérienne dépêchée

Une seconde mission médicale composée de spécialistes de la santé se rendra lundi à Nouakchott (Mauritanie), pour apporter le soutien à ce pays frère, a-t-on appris, dimanche , auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.



La mission médicale algérienne, composée du directeur général de l’Institut de santé publique, la directrice de pharmacie, le vice-directeur du service des Ressources humaines, et le directeur de la formation au ministère de la Santé, outre des experts du groupe Saïdal, veillera à aider et assister le ministère de la Santé mauritanien à créer une unité pharmaceutique centrale de distribution des médicaments. Une première mission médicale composée de médecins anesthésistes-réanimateurs et de techniciens de la santé avait été dépêchée le 4 janvier en cours en Mauritanie, sous la conduite du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et du ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, Smaïl Mesbah. La délégation ministérielle avait été accueillie par le ministre mauritanien de la Santé, Nedhirou Ould Hamed.

La visite avait constitué une occasion propice pour les délégations des deux pays de tenir une séance de travail, consacrée à la définition des moyens de coopération dans le domaine de la Santé. M. Nedhirou avait fait part de la volonté de son pays de tirer profit de l’expérience de l’Algérie en matière de formation, de médicaments et d’aide à la création d’une unité de production d’oxygène et de gaz médicaux. Pour sa part, M. Benbouzid a exprimé la disponibilité des autorités algériennes d’apporter leur soutien à ce pays frère dans le domaine de la santé et d’étendre la coopération sur les moyen et long termes. La délégation algérienne a également été reçue par le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal. Lors de l’audience, les deux responsables ont annoncé la signature prochaine d’une convention de coopération dans le domaine de la santé.

elmoudjahid