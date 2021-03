Vaccination anti-Covid : Le Maroc toujours dans le top 10 mondial

Hajar Lebabi

Au 28 février 2021, le Maroc continue de figurer dans la liste des 10 pays ayant administré le plus de doses de vaccin contre le Covid-19.

En effet, sur un diagramme en barre du site officiel « Ourworldindata.org », illustrant la moyenne, sur sept jours, des doses administrées pour 100 habitants de la population totale, le Maroc apparaît en 6ème position, avec un taux 0.36%, devançant la Turquie qui se place en 8ème position (0,21%).

Le Maroc est devancé par les Etats-Unis en 5ème position, tandis que l’Espagne est en 10ème position et l’Italie en 13ème. L’Allemagne est placé en 14ème position , suivi de la France en 15ème et du Canada en 16ème.

Le top 3 du classement affiche Israël en 1ère place, les Emirats Arabes Unis en 2ème position et le Royaume-Uni en 3ème.

Le ministère de la Santé a d’ailleurs annoncé avoir administré 3.435.997 doses depuis le début de la campagne de vaccination lancée jeudi 28 janvier. Le Maroc, grâce aux Hautes Orientations et à la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a été en mesure de fournir tous les moyens logistiques, techniques et organisationnels, et d’acquérir des quantités très importantes de deux types de vaccin anti-Covid. L’opération de vaccination se déroule désormais «dans des conditions favorables».

L’opinion