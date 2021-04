Vaccination des personnes handicapées et des patients atteints d’insuffisance rénale

Nouakchott, 27/04/2021

La ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, Mme Naha Mint Haroun Ould Cheikh Sidiya, a supervisé, mardi au centre de protection maternelle et infantile (PMI) pilote de Nouakchott, le démarrage de la campagne de vaccination, contre la covid-19, des personnes handicapées et des patients atteints d’insuffisance rénale.

La ministre et le secrétaire général du département ont été les premiers vaccinés.

Dans le mot qu’il a prononcé, à cette occasion, le secrétaire général de l’union mauritanienne des associations nationales des handicapés, M. Ahmed Salem Ould Lemrabott Ould Bouh a indiqué que la présence de la ministre qui s’est fait vacciner démontre l’intérêt qu’elle porte à cette frange de la société, en application des instructions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui accorde une grande importance aux couches les plus démunies.

Il a noté que les personnes concernées seront vaccinées dès qu’elles présentent leurs cartes d’identité au centre.