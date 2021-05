Vahid Halilhodzic pose ses conditions à un retour de Nordin Amrabat au sein des Lions de l’Atlas © Copyright : DR

11 mai 2021 – 14h00 – Sport – Par: G.A

Le joueur marocain Nordin Amrabat qui a à plusieurs reprises émis le vœu de revenir au sein de la sélection marocaine de football a reçu une réponse favorable de Vahid Halilhodzic, mais il y a des préalables à respecter. Le joueur devra quitter Al-Nassr, le club saoudien au sein duquel il évolue actuellement pour un club européen.

L’international Nordin Amrabat n’entend pas rester en marge de la participation des Lions de l’Atlas à la CAN et au mondial 2022. Il pourrait facilement répondre aux exigences de Vahid Halilhodzic, qui demande au joueur de rejoindre un club européen s’il tient à revenir au sein de la sélection nationale, informe le quotidien Assabah.

Afin de bien préparer les prochaines rencontres sportives des Lions de l’Atlas, Vahid Halilhodzic a décidé de rassembler sa troupe en ce mois de mai. Le but est de préparer les rencontres avec le Soudan à domicile et la Guinée en déplacement respectivement les 1ᵉʳ et 15 juin. Deux matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Amrabat, qui n’a pas été convoqué pour les éliminatoires de la CAN 2022 qui se jouera au Cameroun, sera-t-il convoqué cette fois-ci ? Il connait en tout cas la marche à suivre s’il tient à participer à ces deux compétitions de grande envergure. Pour le moment, l’international marocain n’a pas décidé de sa prolongation ou pas avec le club saoudien, mais selon Assabah, son envie de disputer une seconde Coupe du monde est forte au point qu’il va se conformer aux exigences de Vahid.

Selon les médias saoudiens, le joueur marocain aurait reçu plusieurs offres de clubs en Espagne, Pays-Bas, Turquie et le Qatar. Al-Nassr attend certainement la fin de la saison pour lui faire une bonne proposition ou le laisser rejoindre l’un des clubs qui le sollicitent.

