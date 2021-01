Valérie Pécresse : « la normalisation Maroc-Israël est un acte porteur d’espoir de paix »

Par: S.A

Se disant choquée par la sanction de Rose Ameziane et Malik Yettou, deux animateurs de « L’Actu autrement » sur Beur FM qui préparaient une émission “spéciale” sur l’accord de normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d’Île-de-France estime qu’il est important d’en parler.



« La réconciliation du Maroc et d’Israël est un acte diplomatique tellement porteur d’espoir de paix ! Il faut en parler », a-t-elle écrit sur son compte Twitter en guise de soutien aux deux animateurs sanctionnés. Xavier Bertrand, ancien ministre, président de la région Hauts de France, leur a également apporté son soutien. Il a condamné la sanction des deux animateurs et la censure de leur émission.

À l’origine de cette sanction, une rencontre entre Rose Ameziane et Malik Yettou, et l’ambassadeur d’Israël en France, Daniel Saada. Après cette rencontre, les deux présentateurs préparaient une émission “spéciale” sur l’accord de normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Une initiative désapprouvée par Djima Kettane, directrice de Beur FM.

Bladi