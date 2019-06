Le scrutin du 22 juin courant sera particulièrement important dans la vie politique du pays, une première alternance du genre, sous la souveraineté de la loi dans un Etat sécurisé, paisible et rassurant, se nourrissant de l’abondante générosité d’Allah et se développant constamment au rythme de la sécurité et de la stabilité.

Partout dans sa tournée dans la Mauritanie profonde, le candidat Mohamed Ould El Ghazouani est accueilli avec beaucoup de joie et d’acceptation, eu égard aux qualifications charismatiques de l’homme, à son expérience de leader capable de réaliser le consensus en tant que meilleur choix pour renforcer les acquis et poursuivre les succès.

Le candidat a, au cours de cette campagne, fait ses preuves en gagnant la confiance de tous les mauritaniens (toutes obédiences confondues) pour devenir le candidat consensuel, le plus apte et le plus indiqué pour consolider les acquis démocratiques et enraciner la tradition de l’alternance au pouvoir.

Il ne fait pas, par ailleurs, l’objet de réserves de la part de l’opposition, puisque l’homme est resté loin des méandres politiques ; ce qui lui permet de jouir d’égards non négligeables au sein des opposants _de l’actuel pouvoir et de ceux qui tiennent à sa continuité.

Mohamed Ould El Ghazouani jouit d’un grand respect chez la majorité des mauritaniens, comme il s’est avéré tout au long des meetings électoraux, le plus approprié pour mener le navire vers la berge du salut, eu égard à sa sagesse, sa réputation et sa riche expérience.

Pour célébrer sa victoire le 23 juin, j’invite mes collègues à partager entre nous, le pot de l’amitié à 100% zrig !

Ahmed Ould Bettar